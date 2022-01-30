Детройт Пистонс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 11.02.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|07.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 88
|07.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 97
|20.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 95
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 82
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 125
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 93
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 101
|08.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 117
|02.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 102
|10.04.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 103
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|55
|41
|14
|6075-5651
|96
|0,745
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|7,0
|4
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|9,5
|5
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|10,0
|6
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|10,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|10,5
|8
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|10,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|53
|30
|23
|5753-5652
|83
|0,566
|13,5
|12
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,0
|13
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|14,0
|14
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|15,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|15,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|17,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|18
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|18,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|19,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|20,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|22,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,0
|24
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|24,5
|25
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|24,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|26,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|27,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|29,0
|29
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|32,0
|30
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|32,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|0,5
|3
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|1,0
|4
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|1,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|2,5
|6
|Торонто Рэпторс
|53
|30
|23
|5753-5652
|83
|0,566
|4,0
|7
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|4,5
|8
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|5,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|7,5
|10
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|8,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|11,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|16,5
|14
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|22,5
|15
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|22,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|55
|41
|14
|6075-5651
|96
|0,745
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|7,0
|4
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|22,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,0
|12
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|24,5
|13
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|24,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|27,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|29,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|53
|30
|23
|5753-5652
|83
|0,566
|1,5
|3
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|3,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|8,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|0,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|16,0
|5
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|7,5
|3
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|8,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|22,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|16,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|55
|41
|14
|6075-5651
|96
|0,745
|3,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,0
|5
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|24,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|22,0