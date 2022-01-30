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Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 11.02.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
11 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАТайрон Лю
История личных встреч
24.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 112 ОТДаллас Маверикс
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс97 : 91Даллас Маверикс
06.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс126 : 111Даллас Маверикс
05.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс97 : 104Лос-Анджелес Клипперс
03.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс100 : 105Даллас Маверикс
31.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс81 : 106Лос-Анджелес Клипперс
29.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс108 : 118Лос-Анджелес Клипперс
26.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс121 : 127Даллас Маверикс
22.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс103 : 113Даллас Маверикс
18.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс105 : 89Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5541146075-5651960,7453,5
3 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6797,0
4 Майами Хит5535205989-5740900,6369,5
5 Милуоки Бакс5635216328-6094910,62510,0
6 Чикаго Буллз5534216160-6062890,61810,5
7 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,61810,5
8 Юта Джаз5534216247-5893890,61810,5
9 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,59312,0
10 Даллас Маверикс5532235851-5673870,58212,5
11 Торонто Рэпторс5330235753-5652830,56613,5
12 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,0
13 Бостон Селтикс5631256072-5811870,55414,0
14 Бруклин Нетс5429255990-6000830,53715,0
15 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,52715,5
16 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,50017,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
18 Атланта Хоукс5426286040-6016800,48118,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,0
20 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45319,5
21 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,43620,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40722,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,0
24 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36824,5
25 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36424,5
26 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33926,0
27 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31527,0
28 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27829,0
29 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23232,0
30 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22232,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Милуоки Бакс5635216328-6094910,6250,5
3 Чикаго Буллз5534216160-6062890,6181,0
4 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,6181,0
5 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5932,5
6 Торонто Рэпторс5330235753-5652830,5664,0
7 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5544,5
8 Бруклин Нетс5429255990-6000830,5375,5
9 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,5007,5
10 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4818,5
11 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
12 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,43611,0
13 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33916,5
14 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23222,5
15 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22222,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5541146075-5651960,7453,5
3 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6797,0
4 Юта Джаз5534216247-5893890,61810,5
5 Даллас Маверикс5532235851-5673870,58212,5
6 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,0
7 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,52715,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40722,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,0
12 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36824,5
13 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36424,5
14 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31527,0
15 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27829,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5930,0
2 Торонто Рэпторс5330235753-5652830,5661,5
3 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5542,0
4 Бруклин Нетс5429255990-6000830,5373,0
5 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,4368,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс5635216328-6094910,6250,0
2 Чикаго Буллз5534216160-6062890,6180,5
3 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,6180,5
4 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33916,0
5 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22222,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,5007,5
3 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4818,5
4 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
5 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23222,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5534216247-5893890,6180,0
2 Денвер Наггетс5430245923-5808840,5563,5
3 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,5275,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39312,5
5 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31516,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5541146075-5651960,7453,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,0
5 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36824,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6790,0
2 Даллас Маверикс5532235851-5673870,5825,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40715,0
4 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36417,5
5 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27822,0

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