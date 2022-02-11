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УНИКС - Црвена Звезда прямая трансляция 11.02.2022

Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
11 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
УНИКС Црвена Звезда

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - Црвена Звезда, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
ХорватияВелимир Перасович
ЧерногорияДеян Радонич
История личных встреч
26.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 12 Црвена Звезда78 : 98УНИКС
31.03.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 29 Црвена Звезда83 : 65УНИКС
10.11.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 УНИКС65 : 62Црвена Звезда
09.04.2014 Еврокубок 1/2 финала УНИКС84 : 67Црвена Звезда
02.04.2014 Еврокубок 1/2 финала Црвена Звезда63 : 52УНИКС
30.01.2013 Еврокубок Группа L. Тур 4 Црвена Звезда81 : 73УНИКС
23.01.2013 Еврокубок Группа L. Тур 3 УНИКС78 : 59Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид24 0.833
2
Плей-офф
Барселона24 0.792
3
Плей-офф
Олимпия Милан23 0.696
4
Плей-офф
Зенит22 0.636
5
Плей-офф
ЦСКА23 0.609
6
Плей-офф
Олимпиакос22 0.591
7
Плей-офф
УНИКС23 0.565
8
Плей-офф
Фенербахче22 0.545
9 Анадолу Эфес23 0.522
10 Монако24 0.500
11 Бавария24 0.500
12 Маккаби Тель-Авив22 0.455
13 АСВЕЛ24 0.375
14 Црвена Звезда22 0.364
15 Альба23 0.304
16 Баскония23 0.304
17 Панатинаикос22 0.227
18 Жальгирис22 0.136

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