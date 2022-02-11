УНИКС - Црвена Звезда прямая трансляция 11.02.2022
Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
11 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - Црвена Звезда, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Велимир Перасович
|Деян Радонич
История личных встреч
|26.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 12
|78 : 98
|31.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|83 : 65
|10.11.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|65 : 62
|09.04.2014
|Еврокубок
|1/2 финала
|84 : 67
|02.04.2014
|Еврокубок
|1/2 финала
|63 : 52
|30.01.2013
|Еврокубок
|Группа L. Тур 4
|81 : 73
|23.01.2013
|Еврокубок
|Группа L. Тур 3
|78 : 59
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|24
|0.833
| 2
Плей-офф
|Барселона
|24
|0.792
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|23
|0.696
| 4
Плей-офф
|Зенит
|22
|0.636
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|22
|0.591
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|23
|0.565
| 8
Плей-офф
|Фенербахче
|22
|0.545
|9
|Анадолу Эфес
|23
|0.522
|10
|Монако
|24
|0.500
|11
|Бавария
|24
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|22
|0.455
|13
|АСВЕЛ
|24
|0.375
|14
|Црвена Звезда
|22
|0.364
|15
|Альба
|23
|0.304
|16
|Баскония
|23
|0.304
|17
|Панатинаикос
|22
|0.227
|18
|Жальгирис
|22
|0.136