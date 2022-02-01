Дания - Россия 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Россия, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Россия
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Алексей Юрьевич Жамнов
История личных встреч
|26.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 0
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 0
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 4
|10 : 1
|06.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 4
|5 : 2
|10.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 4
|1 : 3
|05.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 1
|4 : 3
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 2
|1 : 6
|06.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа D. Тур 3
|4 : 1
|27.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа D. Тур 1
|9 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|3
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Латвия
|1
|0
|4
|Словакия
|1
|0