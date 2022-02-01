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Дания - Россия 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
Дания Россия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Россия, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Россия
Главные тренеры
ДанияХайнц Элерс
РоссияАлексей Юрьевич Жамнов
История личных встреч
26.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Россия3 : 0Дания
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Россия3 : 0Дания
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 4 Россия10 : 1Дания
06.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 4 Россия5 : 2Дания
10.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 4 Дания1 : 3Россия
05.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. Тур 1 Россия4 : 3Дания
16.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. Тур 2 Дания1 : 6Россия
06.05.2008 ЧМ-2008 Группа D. Тур 3 Россия4 : 1Дания
27.04.2007 ЧМ-2007 Группа D. Тур 1 Россия9 : 1Дания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1 США1 3
2 Канада1 3
3 Германия1 0
4 Китай1 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1 Дания1 3
2 Россия1 3
3 Чехия1 0
4 Швейцария1 0
Группа C
КомандаИгрыОчки
1 Финляндия1 3
2 Швеция1 3
3 Латвия1 0
4 Словакия1 0

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