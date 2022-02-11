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Олимпиада 2022: Скелетон. Мужчины. 3-я попытка 11 Февраля прямая трансляция

Арена: Яньцин Слайдинг Сентер (Яньцин, Китай)
11 февраля 2022, пятница. 15:20 МСК. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 3-я попытка. Квалификация, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Скелетон, оно проводится на арене: Яньцин Слайдинг Сентер (Яньцин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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