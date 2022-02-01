Чехия - Швейцария 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
|Филип Пешан
|Патрик Фишер
История личных встреч
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 5
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4
|08.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|5 : 4 Б
|18.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. Тур 3
|4 : 1
|10.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 3
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 7
|5 : 4
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 7
|2 : 1 Б
|15.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. Тур 3
|1 : 0
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Чехия — Швейцария. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 11:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|3
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Латвия
|1
|0
|4
|Словакия
|1
|0