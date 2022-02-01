Швеция - Словакия 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|30.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 1
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 2
|16.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 5
|3 : 1
|25.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/4 финала
|3 : 4
|09.05.2007
|ЧМ-2007
|1/4 финала
|7 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|3
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Латвия
|1
|0
|4
|Словакия
|1
|0