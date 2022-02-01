Латвия - Финляндия 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
11 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Финляндия, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Финляндия
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|30.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|06.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|1 : 8
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 1
|2 : 3
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 7
|2 : 3 ОТ
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. Тур 2
|2 : 3 Б
|09.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 1
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Латвия — Финляндия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|3
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Латвия
|1
|0
|4
|Словакия
|1
|0