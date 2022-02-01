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17:30  ru Гройтер Фюрт - Герта 17:30  ru Айнтрахт - Вольфсбург 17:30  ru Боруссия М - Аугсбург 17:30  ru Фрайбург - Майнц
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18:00  ru Халл Сити - Фулхэм 18:00  ru Блэкпул - Борнмут 18:00  ru Бирмингем - Лутон 18:00  ru Барнсли - КПР
18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
20:00  ru Наполи - Интер 20:30  ru Детройт - Филадельфия 20:30  ru Оттава - Бостон 20:30  ru Монреаль - Коламбус
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14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:00  ru Фиг катание.Ритм-танец 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Япония 15:20  ru Скелетон. Женщины
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Атлетико М - Хетафе 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
21.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М1 : 0Хетафе
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетико М2 : 0Хетафе
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Хетафе0 : 2Атлетико М
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 1Атлетико М
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 0Хетафе
11.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) Август 2017 Хетафе0 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид23165248-205376,8
2
Лига чемпионов
Севилья23138234-164768,1
3
Лига чемпионов
Бетис23124741-274058,0
4
Лига чемпионов
Барселона22108436-253857,6
5
Лига Европы
Атлетико М22106638-303654,5
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2398638-233550,7
7 Реал Сосьедад2298522-213553,0
8 Атлетик Б23810523-183449,3
9 Райо Вальекано2294927-243147,0
10 Сельта2386928-253043,5
11 Валенсия2379735-363043,5
12 Осасуна2378822-272942,0
13 Эспаньол23761027-322739,1
14 Эльче2368926-312637,7
15 Хетафе23671020-232536,2
16 Гранада2359926-342434,8
17 Мальорка2258919-342334,8
18
Зона вылета
Кадис23391120-381826,1
19
Зона вылета
Алавес23451417-381724,6
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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