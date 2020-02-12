Фрайбург - Майнц 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
12 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Бо Свенссон
История личных встреч
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 0
|05.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|5 : 0
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 3
|16.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|82,5
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|68,3
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|60,3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|54,0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|52,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Кёльн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|50,8
|7
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|49,2
|8
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|49,2
|9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|49,2
|10
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|47,6
|11
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|39,7
|12
|Вольфсбург
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|38,1
|13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|36,5
|14
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|36,5
|15
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|34,9
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|34,9
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|28,6
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|21
|2
|4
|15
|18-56
|10
|15,9