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Суббота 12 февраля

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03:30  ru Атланта - Сан-Антонио 04:00  ru Чикаго - Миннесота 04:30  ru Даллас - Виннипег 05:00  ru Эдмонтон - Айлендерс
05:00  ru Юта - Орландо 05:30  ru Аризона - Тампа-Бэй 06:00  ru Анахайм - Сиэтл 15:30  ru Ман Юнайтед - Саутгемптон
15:30  ru Хаддерсфилд - Шеффилд Юн 16:00  ru Кадис - Сельта 17:00  ru Лацио - Болонья 17:30  ru Бохум - Бавария
17:30  ru Гройтер Фюрт - Герта 17:30  ru Айнтрахт - Вольфсбург 17:30  ru Боруссия М - Аугсбург 17:30  ru Фрайбург - Майнц
18:00  ru Уотфорд - Брайтон 18:00  ru Эвертон - Лидс 18:00  ru Брентфорд - Кристал Пэлас 18:00  ru Мидлсбро - Дерби Каунти
18:00  ru Ноттингем - Сток Сити 18:00  ru Питерборо - Престон 18:00  ru Рединг - Ковентри 18:00  ru Миллуолл - Кардифф
18:00  ru Халл Сити - Фулхэм 18:00  ru Блэкпул - Борнмут 18:00  ru Бирмингем - Лутон 18:00  ru Барнсли - КПР
18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
20:00  ru Наполи - Интер 20:30  ru Детройт - Филадельфия 20:30  ru Оттава - Бостон 20:30  ru Монреаль - Коламбус
20:30  ru Норвич - Манчестер Сити 20:30  ru Райо Вальекано - Осасуна 20:30  ru Байер - Штутгарт 21:00  ru Бенфика - Санта-Клара
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Олимпийские Игры

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10:30  ru Лыжные гонки.Ж.Эстафета 11:40  ru Хоккей.Германия - Китай 11:50  ru Конькобежный спорт. Мужчины 12:00  ru Биатлон.М.Спринт
14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:00  ru Фиг катание.Ритм-танец 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Япония 15:20  ru Скелетон. Женщины
16:10  ru Хоккей.Россия - Чехия 16:10  ru Хоккей.Швейцария - Дания 16:50  ru Скелетон. Женщины
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Лацио - Болонья 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 февраля 2022, суббота. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лацио Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Болонья, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
03.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Болонья3 : 0Лацио
27.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Болонья2 : 0Лацио
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Лацио2 : 1Болонья
29.02.2020 Италия - Серия А Тур 26 Лацио2 : 0Болонья
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Болонья2 : 2Лацио
20.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Лацио3 : 3Болонья
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Болонья0 : 2Лацио
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Лацио1 : 1Болонья
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Болонья1 : 2Лацио
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Болонья0 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Интер М23165254-195376,8
2
Лига чемпионов
Наполи24164445-165272,2
3
Лига чемпионов
Милан24164449-265272,2
4
Лига чемпионов
Ювентус24136536-214562,5
5
Лига Европы
Аталанта23127445-284362,3
6
Лига Европы
Лацио24116749-393954,2
7
Квалификация Лиги конференций
Рома24123940-303954,2
8 Фиорентина23113941-333652,2
9 Верона2496943-403345,8
10 Торино2395930-233246,4
11 Эмполи24861037-473041,7
12 Сассуоло2478939-422940,3
13 Болонья23841129-372840,6
14 Удинезе2369833-362739,1
15 Специя24751226-442636,1
16 Сампдория24651333-412331,9
17 Кальяри24481224-452027,8
18
Зона вылета
Венеция23461320-421826,1
19
Зона вылета
Дженоа241111220-451419,4
20
Зона вылета
Салернитана23331716-5511-117,4

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