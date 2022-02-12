Челси - Палмейрас 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 42056
12 февраля 2022, суббота. 19:30 МСК. Клубный чемпионат мира, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Палмейрас, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, Финал, оно проводится на стадионе: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Абел Феррейра
Турнирная таблица
1/8 финала
| Аль-Джазира
Пираэ
|4 : 1
1/4 финала
| Аль-Ахли
Монтеррей
|1 : 0
| Аль-Хиляль
Аль-Джазира
|6 : 1
1/2 финала
| Палмейрас
Аль-Ахли
|2 : 0
| Аль-Хиляль
Челси
|0 : 1
За 5-е место
| Монтеррей
Аль-Джазира
|3 : 1
За 3-е место
| Аль-Хиляль
Аль-Ахли
|12.02
Финал
| Челси
Палмейрас
|12.02