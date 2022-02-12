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Суббота 12 февраля

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18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
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Лион - Ницца 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
12 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лион Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Ницца3 : 2Лион
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион2 : 3Ницца
19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца1 : 4Лион
02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 1Лион
30.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Ницца1 : 2Лион
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Лион2 : 1Ницца
10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 0Лион
31.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион0 : 1Ницца
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион3 : 2Ницца
26.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 5Лион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ23175151-195681,2
2
Лига чемпионов
Марсель23127436-204362,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца23134636-1942-162,3
4
Лига Европы
Страсбург23115745-293855,1
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн23114843-213753,6
6 Монако23106737-263652,2
7 Монпелье23104938-333449,3
8 Лион2398631-3034-150,7
9 Ланс2396836-333347,8
10 Нант2395930-283246,4
11 Лилль2388731-353246,4
12 Анже2378830-342942,0
13 Брест2377928-352840,6
14 Реймс2369827-272739,1
15 Клермон23661123-392434,8
16 Труа23561220-312130,4
17 Лорьян23481120-382029,0
18
Стыковая зона
Метц23481124-432029,0
19
Зона вылета
Бордо23481134-582029,0
20
Зона вылета
Сент-Этьен23461322-441826,1

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