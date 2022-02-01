Витесс - ПСВ Эйндховен 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
12 февраля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Томас Леч
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|2 : 1
|15.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|5 : 0
|07.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|3 : 3
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 0
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|45
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|41
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|21
|35
|8
|Камбюр
|21
|30
|9
|НЕК Неймеген
|21
|27
|10
|Гронинген
|21
|25
|11
|Херенвен
|21
|25
|12
|Валвейк
|21
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|14
|Виллем II
|21
|21
|15
|Хераклес
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Спарта
|21
|14
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|21
|13