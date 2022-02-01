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05:00  ru Юта - Орландо 05:30  ru Аризона - Тампа-Бэй 06:00  ru Анахайм - Сиэтл 15:30  ru Ман Юнайтед - Саутгемптон
15:30  ru Хаддерсфилд - Шеффилд Юн 16:00  ru Кадис - Сельта 17:00  ru Лацио - Болонья 17:30  ru Бохум - Бавария
17:30  ru Гройтер Фюрт - Герта 17:30  ru Айнтрахт - Вольфсбург 17:30  ru Боруссия М - Аугсбург 17:30  ru Фрайбург - Майнц
18:00  ru Уотфорд - Брайтон 18:00  ru Эвертон - Лидс 18:00  ru Брентфорд - Кристал Пэлас 18:00  ru Мидлсбро - Дерби Каунти
18:00  ru Ноттингем - Сток Сити 18:00  ru Питерборо - Престон 18:00  ru Рединг - Ковентри 18:00  ru Миллуолл - Кардифф
18:00  ru Халл Сити - Фулхэм 18:00  ru Блэкпул - Борнмут 18:00  ru Бирмингем - Лутон 18:00  ru Барнсли - КПР
18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
20:00  ru Наполи - Интер 20:30  ru Детройт - Филадельфия 20:30  ru Оттава - Бостон 20:30  ru Монреаль - Коламбус
20:30  ru Норвич - Манчестер Сити 20:30  ru Райо Вальекано - Осасуна 20:30  ru Байер - Штутгарт 21:00  ru Бенфика - Санта-Клара
22:00  ru Витесс - ПСВ 22:45  ru Торино - Венеция 23:00  ru Атлетико - Хетафе 23:00  ru Лион - Ницца
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10:30  ru Лыжные гонки.Ж.Эстафета 11:40  ru Хоккей.Германия - Китай 11:50  ru Конькобежный спорт. Мужчины 12:00  ru Биатлон.М.Спринт
14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:00  ru Фиг катание.Ритм-танец 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Япония 15:20  ru Скелетон. Женщины
16:10  ru Хоккей.Россия - Чехия 16:10  ru Хоккей.Швейцария - Дания 16:50  ru Скелетон. Женщины
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Витесс - ПСВ Эйндховен 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
12 февраля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Витесс ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 ПСВ Эйндховен2 : 0Витесс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1Витесс
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Витесс2 : 1ПСВ Эйндховен
15.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 1Витесс
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Витесс1 : 2ПСВ Эйндховен
14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен5 : 0Витесс
07.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Витесс3 : 3ПСВ Эйндховен
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 1Витесс
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Витесс2 : 4ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс21 51
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен21 46
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд21 45
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте21 41
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар21 39
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс21 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт21 35
8 Камбюр21 30
9 НЕК Неймеген21 27
10 Гронинген21 25
11 Херенвен21 25
12 Валвейк21 22
13 Гоу Эхед Иглс21 22
14 Виллем II21 21
15 Хераклес21 20
16
Стыковая зона
Фортуна21 16
17
Зона вылета
Спарта21 14
18
Зона вылета
ПЕК Зволле21 13

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