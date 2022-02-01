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Питерборо Юнайтед - Престон Норт Энд 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Питерборо Юнайтед Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Шотландия Даррен Фергюсон
Англия Райан Лоу
История личных встреч
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Престон Норт Энд1 : 0Питерборо Юнайтед
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Питерборо Юнайтед2 : 0Престон Норт Энд
17.03.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 37 Престон Норт Энд2 : 0Питерборо Юнайтед
20.12.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 21 Питерборо Юнайтед0 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм29 61
2
Повышение
Борнмут29 55
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс29 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун31 49
6
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест30 46
7 Мидлсбро29 46
8 Лутон Таун29 45
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Шеффилд Юнайтед28 45
11 Сток Сити29 42
12 Престон Норт Энд31 42
13 Ковентри Сити28 41
14 Блэкпул30 41
15 Миллуолл29 37
16 Бристоль Сити31 37
17 Суонси Сити29 35
18 Бирмингем Сити31 33
19 Халл Сити30 32
20 Кардифф Сити29 32
21 Рединг29 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед28 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти30 18
24
Зона вылета
Барнсли29 14

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