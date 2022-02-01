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Рединг - Ковентри Сити 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Рединг Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Ковентри Сити, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Англия Марк Робинс
История личных встреч
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Ковентри Сити2 : 1Рединг
19.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Рединг3 : 0Ковентри Сити
30.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Ковентри Сити3 : 2Рединг
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм29 61
2
Повышение
Борнмут29 55
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс29 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун31 49
6
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест30 46
7 Мидлсбро29 46
8 Лутон Таун29 45
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Шеффилд Юнайтед28 45
11 Сток Сити29 42
12 Престон Норт Энд31 42
13 Ковентри Сити28 41
14 Блэкпул30 41
15 Миллуолл29 37
16 Бристоль Сити31 37
17 Суонси Сити29 35
18 Бирмингем Сити31 33
19 Халл Сити30 32
20 Кардифф Сити29 32
21 Рединг29 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед28 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти30 18
24
Зона вылета
Барнсли29 14

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