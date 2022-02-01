Блэкпул - Борнмут 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Борнмут, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Нил Критчли
|Скотт Паркер
История личных встреч
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|2 : 2
|14.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|4 : 0
|20.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 6
|08.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 34
|0 : 1
|14.09.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 6
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|29
|61
| 2
Повышение
|Борнмут
|29
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|31
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|29
|52
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|31
|49
| 6
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|30
|46
|7
|Мидлсбро
|29
|46
|8
|Лутон Таун
|29
|45
|9
|Вест Бромвич Альбион
|30
|45
|10
|Шеффилд Юнайтед
|28
|45
|11
|Сток Сити
|29
|42
|12
|Престон Норт Энд
|31
|42
|13
|Ковентри Сити
|28
|41
|14
|Блэкпул
|30
|41
|15
|Миллуолл
|29
|37
|16
|Бристоль Сити
|31
|37
|17
|Суонси Сити
|29
|35
|18
|Бирмингем Сити
|31
|33
|19
|Халл Сити
|30
|32
|20
|Кардифф Сити
|29
|32
|21
|Рединг
|29
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|28
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|30
|18
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|29
|14