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17:30  ru Гройтер Фюрт - Герта 17:30  ru Айнтрахт - Вольфсбург 17:30  ru Боруссия М - Аугсбург 17:30  ru Фрайбург - Майнц
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18:00  ru Ноттингем - Сток Сити 18:00  ru Питерборо - Престон 18:00  ru Рединг - Ковентри 18:00  ru Миллуолл - Кардифф
18:00  ru Халл Сити - Фулхэм 18:00  ru Блэкпул - Борнмут 18:00  ru Бирмингем - Лутон 18:00  ru Барнсли - КПР
18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
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Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Барнсли Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барнсли
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Швеция Поя Асбаги
Испания Ферран Сибила Понт
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Барнсли
03.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Барнсли
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Барнсли3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Барнсли
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Барнсли5 : 3Куинз Парк Рейнджерс
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Барнсли
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Барнсли1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Барнсли
17.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Барнсли3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
03.05.2014 Англия - Чемпионшип Тур 46 Барнсли2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм29 61
2
Повышение
Борнмут29 55
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс29 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун31 49
6
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест30 46
7 Мидлсбро29 46
8 Лутон Таун29 45
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Шеффилд Юнайтед28 45
11 Сток Сити29 42
12 Престон Норт Энд31 42
13 Ковентри Сити28 41
14 Блэкпул30 41
15 Миллуолл29 37
16 Бристоль Сити31 37
17 Суонси Сити29 35
18 Бирмингем Сити31 33
19 Халл Сити30 32
20 Кардифф Сити29 32
21 Рединг29 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед28 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти30 18
24
Зона вылета
Барнсли29 14

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