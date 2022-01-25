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Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
12 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Бостон Брюинз
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Бостон Брюинз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Оттава Сенаторз
10.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2 ОТБостон Брюинз
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Бостон Брюинз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Оттава Сенаторз
08.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Оттава Сенаторз
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш452643138186-1317077,8
2 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
3 Каролина Харрикейнз4528310310159-1066774,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4721724211159-1336670,2
5 Питтсбург Пингвинз4824325311160-1266668,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4424421211159-1206371,6
8 Вашингтон Кэпиталз4921322714161-1376162,2
9 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
10 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
11 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
12 Сент-Луис Блюз4523122314157-1285763,3
13 Калгари Флэймз4421220613147-1065663,6
14 Бостон Брюинз4523211216133-1305561,1
15 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
16 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
17 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
18 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
21 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
22 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
23 Коламбус Блю Джекетс4514531022145-1664550,0
24 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
25 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
26 Нью-Джерси Дэвилз4812414126141-1723940,6
27 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
28 Оттава Сенаторз4313211323118-1423641,9
29 Баффало Сэйбрз4611121724120-1613639,1
30 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2
31 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
32 Монреаль Канадиенс467010731102-1842325,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Каролина Харрикейнз4528310310159-1066774,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4721724211159-1336670,2
4 Питтсбург Пингвинз4824325311160-1266668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4424421211159-1206371,6
7 Вашингтон Кэпиталз4921322714161-1376162,2
8 Бостон Брюинз4523211216133-1305561,1
9 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
10 Коламбус Блю Джекетс4514531022145-1664550,0
11 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
12 Нью-Джерси Дэвилз4812414126141-1723940,6
13 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
14 Оттава Сенаторз4313211323118-1423641,9
15 Баффало Сэйбрз4611121724120-1613639,1
16 Монреаль Канадиенс467010731102-1842325,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш452643138186-1317077,8
2 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
5 Сент-Луис Блюз4523122314157-1285763,3
6 Калгари Флэймз4421220613147-1065663,6
7 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
8 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
9 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
10 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
13 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
14 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
15 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2
16 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4528310310159-1066774,4
2 Питтсбург Пингвинз4824325311160-1266668,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
4 Вашингтон Кэпиталз4921322714161-1376162,2
5 Коламбус Блю Джекетс4514531022145-1664550,0
6 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
7 Нью-Джерси Дэвилз4812414126141-1723940,6
8 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4721724211159-1336670,2
3 Торонто Мэйпл Лифс4424421211159-1206371,6
4 Бостон Брюинз4523211216133-1305561,1
5 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
6 Оттава Сенаторз4313211323118-1423641,9
7 Баффало Сэйбрз4611121724120-1613639,1
8 Монреаль Канадиенс467010731102-1842325,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш452643138186-1317077,8
2 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Сент-Луис Блюз4523122314157-1285763,3
5 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
6 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
7 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
8 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
2 Калгари Флэймз4421220613147-1065663,6
3 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
4 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
5 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
8 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2

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