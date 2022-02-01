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Индиана Пэйсерс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 12.02.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
12 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
07.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс98 : 85Индиана Пэйсерс
03.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс108 : 104Индиана Пэйсерс
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс102 : 111Индиана Пэйсерс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс111 : 114Индиана Пэйсерс
31.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс119 : 99Кливленд Кавальерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс104 : 113Индиана Пэйсерс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс102 : 95Кливленд Кавальерс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 99Индиана Пэйсерс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 90Кливленд Кавальерс
09.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 123Индиана Пэйсерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6847,0
4 Майами Хит5636206101-5837920,6439,5
5 Чикаго Буллз5534216160-6062890,61811,0
6 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,61811,0
7 Юта Джаз5534216247-5893890,61811,0
8 Милуоки Бакс5735226435-6225920,61411,0
9 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,59312,5
10 Даллас Маверикс5633235963-5778890,58912,5
11 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,57413,5
12 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,5
13 Бостон Селтикс5631256072-5811870,55414,5
14 Бруклин Нетс5529266102-6113840,52716,0
15 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,52716,0
16 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,50017,5
17 Атланта Хоукс5426286040-6016800,48118,5
18 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
20 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46319,5
21 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,44620,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40023,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,5
24 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
25 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36425,0
26 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33926,5
27 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31527,5
28 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,0
29 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23232,5
30 Детройт Пистонс5512435623-6176670,21833,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5636206101-5837920,6430,0
2 Чикаго Буллз5534216160-6062890,6181,5
3 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,6181,5
4 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6141,5
5 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5933,0
6 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,5744,0
7 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5545,0
8 Бруклин Нетс5529266102-6113840,5276,5
9 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,5008,0
10 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4819,0
11 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46310,0
12 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,44611,0
13 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33917,0
14 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23223,0
15 Детройт Пистонс5512435623-6176670,21823,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6847,0
4 Юта Джаз5534216247-5893890,61811,0
5 Даллас Маверикс5633235963-5778890,58912,5
6 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,5
7 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,52716,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40023,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,5
12 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
13 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36425,0
14 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31527,5
15 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5930,0
2 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,5741,0
3 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5542,0
4 Бруклин Нетс5529266102-6113840,5273,5
5 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,4468,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5534216160-6062890,6180,0
2 Кливленд Кавальерс5534215857-5606890,6180,0
3 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6140,0
4 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33915,5
5 Детройт Пистонс5512435623-6176670,21822,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5636206101-5837920,6430,0
2 Шарлотт Хорнетс5628286343-6402840,5008,0
3 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4819,0
4 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46310,0
5 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23223,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5534216247-5893890,6180,0
2 Денвер Наггетс5430245923-5808840,5563,5
3 Миннесота Тимбервулвз5529266209-6114840,5275,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39312,5
5 Оклахома-Сити Тандер5417375449-5812710,31516,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
5 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6840,0
2 Даллас Маверикс5633235963-5778890,5895,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40016,0
4 Сан-Антонио Спёрс5520356113-6127750,36418,0
5 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27323,0

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