Филадельфия Сиксерс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 12.02.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
12 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Док Риверс
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|25.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 115
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 90
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 117
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 113
|16.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 119
|01.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 108
|19.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 117
|29.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 112
|16.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 119 ОТ
|23.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 97
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|7,0
|4
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|11,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|11,0
|7
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|11,0
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|12,5
|10
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|13,5
|12
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,5
|13
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|14,5
|14
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|16,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|16,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|17,5
|17
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|18,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|19,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|20,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|23,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,5
|24
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
|25
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|25,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|26,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|27,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,0
|29
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|32,5
|30
|Детройт Пистонс
|55
|12
|43
|5623-6176
|67
|0,218
|33,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|3,0
|6
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|4,0
|7
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|5,0
|8
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|6,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|8,0
|10
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|9,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|11,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|17,0
|14
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|23,0
|15
|Детройт Пистонс
|55
|12
|43
|5623-6176
|67
|0,218
|23,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|7,0
|4
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|23,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,5
|12
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
|13
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|25,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|27,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|1,0
|3
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|3,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|8,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|55
|34
|21
|6160-6062
|89
|0,618
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|55
|34
|21
|5857-5606
|89
|0,618
|0,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|0,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|15,5
|5
|Детройт Пистонс
|55
|12
|43
|5623-6176
|67
|0,218
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|56
|28
|28
|6343-6402
|84
|0,500
|8,0
|3
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|9,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|23,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|55
|34
|21
|6247-5893
|89
|0,618
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|55
|29
|26
|6209-6114
|84
|0,527
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|54
|17
|37
|5449-5812
|71
|0,315
|16,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|5
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|55
|20
|35
|6113-6127
|75
|0,364
|18,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,0