Канада - США 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
12 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - США, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|05.06.2021
|ЧМ-2021
|1/2 финала
|2 : 4
|23.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|1 : 5
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 0
|20.05.2018
|ЧМ-2018
|За 3-е место
|4 : 1
|04.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|5 : 4 Б
|21.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|2 : 4
|21.05.2016
|ЧМ-2016
|1/2 финала
|4 : 3
|06.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 1
|1 : 5
|21.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/2 финала
|0 : 1
|05.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 2
|4 : 5 ОТ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Канада — США. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Дания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|2
|4
|Швейцария
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|6
|3
|Латвия
|2
|0
|4
|Словакия
|2
|0