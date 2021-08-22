Россия - Швейцария 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
12 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Швейцария, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Швейцария
Главные тренеры
|Евгений Викторович Бобарико
|Колин Мюллер
История личных встреч
|04.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (ж)
|Группа A
|5 : 2
|28.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|1/4 финала
|2 : 3 ОТ
|22.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимпиады-2022 по хоккею среди женщин: Россия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| США
Чехия
|4 : 1
| Канада
Швеция
|11 : 0
| Россия
Швейцария
|12.02
| Финляндия
Япония
|12.02
1/2 финала
| Канада
|14.02
| США
|14.02
За 3-е место
|16.02
Финал
|17.02