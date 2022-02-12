Олимпиада 2022: Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140 12 Февраля прямая трансляция

Онлайн трансляции
Суббота 12 февраля

03:00  ru Индиана - Кливленд 03:00  ru Детройт - Шарлотт 03:00  ru Филадельфия - Оклахома 03:30  ru Бостон - Денвер
03:30  ru Атланта - Сан-Антонио 04:00  ru Чикаго - Миннесота 04:30  ru Даллас - Виннипег 05:00  ru Эдмонтон - Айлендерс
05:00  ru Юта - Орландо 05:30  ru Аризона - Тампа-Бэй 06:00  ru Анахайм - Сиэтл 15:30  ru Ман Юнайтед - Саутгемптон
15:30  ru Хаддерсфилд - Шеффилд Юн 16:00  ru Кадис - Сельта 17:00  ru Лацио - Болонья 17:30  ru Бохум - Бавария
17:30  ru Гройтер Фюрт - Герта 17:30  ru Айнтрахт - Вольфсбург 17:30  ru Боруссия М - Аугсбург 17:30  ru Фрайбург - Майнц
18:00  ru Уотфорд - Брайтон 18:00  ru Эвертон - Лидс 18:00  ru Брентфорд - Кристал Пэлас 18:00  ru Мидлсбро - Дерби Каунти
18:00  ru Ноттингем - Сток Сити 18:00  ru Питерборо - Престон 18:00  ru Рединг - Ковентри 18:00  ru Миллуолл - Кардифф
18:00  ru Халл Сити - Фулхэм 18:00  ru Блэкпул - Борнмут 18:00  ru Бирмингем - Лутон 18:00  ru Барнсли - КПР
18:15  ru Вильярреал - Реал Мадрид 18:30  ru Брага - Пасуш 19:00  ru Монпелье - Лилль 19:30  ru Челси - Палмейрас
20:00  ru Наполи - Интер 20:30  ru Детройт - Филадельфия 20:30  ru Оттава - Бостон 20:30  ru Монреаль - Коламбус
20:30  ru Норвич - Манчестер Сити 20:30  ru Райо Вальекано - Осасуна 20:30  ru Байер - Штутгарт 21:00  ru Бенфика - Санта-Клара
22:00  ru Витесс - ПСВ 22:45  ru Торино - Венеция 23:00  ru Атлетико - Хетафе 23:00  ru Лион - Ницца
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Ж.Корея-Россия 05:00  ru Сноуборд. Микст 07:10  ru Хоккей.Канада - США 07:10  ru Хоккей.Ж.Россия - Швейцария
10:30  ru Лыжные гонки.Ж.Эстафета 11:40  ru Хоккей.Германия - Китай 11:50  ru Конькобежный спорт. Мужчины 12:00  ru Биатлон.М.Спринт
14:00  ru Прыжки с трамплина.Мужчины 14:00  ru Фиг катание.Ритм-танец 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Япония 15:20  ru Скелетон. Женщины
16:10  ru Хоккей.Россия - Чехия 16:10  ru Хоккей.Швейцария - Дания 16:50  ru Скелетон. Женщины
Свернуть список

Олимпиада 2022: Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140 12 Февраля прямая трансляция

Арена: Центр прыжков с трамплина Чжанцзякоу (Чжанцзякоу, Китай)
12 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд. Квалификация, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Прыжки с трамплина, оно проводится на арене: Центр прыжков с трамплина Чжанцзякоу (Чжанцзякоу, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close