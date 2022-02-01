Россия - Чехия 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Чехия, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Чехия
Главные тренеры
|Алексей Юрьевич Жамнов
|Филип Пешан
История личных встреч
|18.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|5 : 2
|14.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|21.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|4 : 3
|15.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|4 : 0
|14.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|7 : 4
|19.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|08.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 3
|09.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 4 Б
|14.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 3 Б
|10.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Россия — Чехия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Дания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|2
|4
|Швейцария
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|6
|3
|Латвия
|2
|0
|4
|Словакия
|2
|0