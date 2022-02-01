Швейцария - Дания 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Дания, которое состоится 12 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Дания
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Хайнц Элерс
История личных встреч
|23.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|0 : 1
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 3
|3 : 2 ОТ
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 5
|4 : 1
|11.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа Е. Тур 2
|2 : 7
|05.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа E. Тур 2
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|1
|3
|2
|Канада
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Китай
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Дания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|2
|4
|Швейцария
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|6
|3
|Латвия
|2
|0
|4
|Словакия
|2
|0