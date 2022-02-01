Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|25.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|20.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|19
|3
|2
|57-14
|60
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|60-19
|51
|73,9
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|65,3
| 4
Лига чемпионов
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|55,6
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|59,1
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|11
|6
|6
|37-31
|39
|56,5
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|11
|3
|7
|28-27
|36
|57,1
|8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|19-17
|34
|51,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|45,5
|10
|Саутгемптон
|23
|6
|10
|7
|29-36
|28
|40,6
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|31-35
|27
|40,9
|12
|Лестер Сити
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|41,3
|13
|Кристал Пэлас
|23
|5
|10
|8
|32-35
|25
|36,2
|14
|Брентфорд
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23
|31,9
|15
|Лидс Юнайтед
|22
|5
|8
|9
|27-43
|23
|34,8
|16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|30,2
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|27,3
| 18
Зона вылета
|Норвич Сити
|23
|4
|5
|14
|14-46
|17
|24,6
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|22,7
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
|23,3