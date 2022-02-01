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Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
21.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
25.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Астон Вилла
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Астон Вилла1 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити24193257-146083,3
2
Лига чемпионов
Ливерпуль23156260-195173,9
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Вест Хэм Юнайтед24124842-314055,6
5
Лига Европы
Арсенал22123734-253959,1
6 Манчестер Юнайтед23116637-313956,5
7 Тоттенхэм Хотспур21113728-273657,1
8 Вулверхэмптон22104819-173451,5
9 Брайтон энд Хоув Альбион22612423-233045,5
10 Саутгемптон23610729-362840,6
11 Астон Вилла22831131-352740,9
12 Лестер Сити2175934-392641,3
13 Кристал Пэлас23510832-352536,2
14 Брентфорд24651326-402331,9
15 Лидс Юнайтед2258927-432334,8
16 Эвертон21541225-381930,2
17 Ньюкасл Юнайтед22391024-441827,3
18
Зона вылета
Норвич Сити23451414-461724,6
19
Зона вылета
Уотфорд22431523-411522,7
20
Зона вылета
Бёрнли20111817-281423,3

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