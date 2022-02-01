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Алавес - Валенсия 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Алавес Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
27.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Валенсия3 : 0Алавес
24.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Валенсия1 : 1Алавес
22.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Алавес2 : 2Валенсия
06.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Алавес1 : 1Валенсия
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 1Алавес
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Валенсия3 : 1Алавес
05.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Алавес2 : 1Валенсия
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Валенсия3 : 1Алавес
24.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Алавес2 : 1 2 : 3Валенсия
17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия2 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид23165248-205376,8
2
Лига чемпионов
Севилья24148236-165069,4
3
Лига чемпионов
Бетис23124741-274058,0
4
Лига чемпионов
Барселона22108436-253857,6
5
Лига Европы
Атлетико М22106638-303654,5
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2398638-233550,7
7 Реал Сосьедад2298522-213553,0
8 Атлетик Б23810523-183449,3
9 Райо Вальекано2294927-243147,0
10 Сельта2386928-253043,5
11 Валенсия2379735-363043,5
12 Осасуна2378822-272942,0
13 Эспаньол23761027-322739,1
14 Эльче24681026-332636,1
15 Хетафе23671020-232536,2
16 Гранада2359926-342434,8
17 Мальорка2258919-342334,8
18
Зона вылета
Кадис23391120-381826,1
19
Зона вылета
Алавес23451417-381724,6
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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