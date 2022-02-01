Эспаньол - Барселона 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
13 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Барселона, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|30.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 0
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 4
|04.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|25.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|17.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|5 : 0
|29.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|16
|5
|2
|48-20
|53
|76,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|58,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|57,6
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|54,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|23
|9
|8
|6
|38-23
|35
|50,7
|7
|Реал Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|53,0
|8
|Атлетик Б
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|49,3
|9
|Райо Вальекано
|22
|9
|4
|9
|27-24
|31
|47,0
|10
|Сельта
|23
|8
|6
|9
|28-25
|30
|43,5
|11
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|43,5
|12
|Осасуна
|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|42,0
|13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|39,1
|14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|36,1
|15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|36,2
|16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|34,8
|17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|34,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|26,1
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|24,6
| 20
Зона вылета
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|16,7