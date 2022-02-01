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Хоффенхайм - Арминия 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
13 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 22-й тур
Хоффенхайм Арминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Арминия, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Франк Крамер
История личных встреч
18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Арминия0 : 0Хоффенхайм
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Арминия1 : 1Хоффенхайм
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Хоффенхайм0 : 0Арминия
13.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 32 Арминия0 : 2Хоффенхайм
29.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм3 : 0Арминия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария21171368-215282,5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д21141654-364368,3
3
Лига чемпионов
Байер21115554-343860,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг22104843-273451,5
5
Лига Европы
Унион2197529-273454,0
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2196633-243352,4
7 Кёльн2288634-373248,5
8 Хоффенхайм2194841-343149,2
9 Айнтрахт Ф2187633-323149,2
10 Майнц2193930-233047,6
11 Бохум21741020-302539,7
12 Вольфсбург21731121-332438,1
13 Боруссия М21651027-382336,5
14 Герта21651023-432336,5
15 Арминия21410721-272234,9
16
Стыковая зона
Аугсбург2157922-352234,9
17
Зона вылета
Штутгарт21461124-381828,6
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт21241518-561015,9

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