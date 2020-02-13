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Верона - Удинезе 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Верона Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Удинезе0 : 0Верона
24.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Верона0 : 0Удинезе
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Верона0 : 1Удинезе
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Удинезе4 : 0Верона
28.02.2016 Италия - Серия А Тур 27 Удинезе2 : 0Верона
18.10.2015 Италия - Серия А Тур 8 Верона1 : 1Удинезе
03.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Верона0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Интер М23165254-195376,8
2
Лига чемпионов
Наполи24164445-165272,2
3
Лига чемпионов
Милан24164449-265272,2
4
Лига чемпионов
Ювентус24136536-214562,5
5
Лига Европы
Аталанта23127445-284362,3
6
Лига Европы
Лацио24116749-393954,2
7
Квалификация Лиги конференций
Рома24123940-303954,2
8 Фиорентина23113941-333652,2
9 Верона2496943-403345,8
10 Торино2395930-233246,4
11 Эмполи24861037-473041,7
12 Сассуоло2478939-422940,3
13 Болонья23841129-372840,6
14 Удинезе2369833-362739,1
15 Специя24751226-442636,1
16 Сампдория24651333-412331,9
17 Кальяри24481224-452027,8
18
Зона вылета
Венеция23461320-421826,1
19
Зона вылета
Дженоа241111220-451419,4
20
Зона вылета
Салернитана23331716-5511-117,4

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