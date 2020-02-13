Верона - Удинезе 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 0
|28.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|18.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
|03.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|16
|5
|2
|54-19
|53
|76,8
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|16
|4
|4
|45-16
|52
|72,2
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|72,2
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|13
|6
|5
|36-21
|45
|62,5
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|23
|12
|7
|4
|45-28
|43
|62,3
| 6
Лига Европы
|Лацио
|24
|11
|6
|7
|49-39
|39
|54,2
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|54,2
|8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|52,2
|9
|Верона
|24
|9
|6
|9
|43-40
|33
|45,8
|10
|Торино
|23
|9
|5
|9
|30-23
|32
|46,4
|11
|Эмполи
|24
|8
|6
|10
|37-47
|30
|41,7
|12
|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|40,3
|13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|40,6
|14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|39,1
|15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|36,1
|16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|31,9
|17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|27,8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|26,1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|19,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|23
|3
|3
|17
|16-55
|11
|-1
|17,4