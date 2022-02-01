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Монако - Лорьян 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Монако Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
13.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Лорьян1 : 0Монако
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако2 : 2Лорьян
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 5Монако
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако4 : 0Лорьян
18.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян0 : 3Монако
17.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян0 : 2Монако
20.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако2 : 3Лорьян
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян0 : 1Монако
10.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 2Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ24185152-195981,9
2
Лига чемпионов
Марсель23127436-204362,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца23134636-1942-162,3
4
Лига Европы
Страсбург23115745-293855,1
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн24114943-223751,4
6 Монако23106737-263652,2
7 Монпелье23104938-333449,3
8 Лион2398631-3034-150,7
9 Ланс2396836-333347,8
10 Нант2395930-283246,4
11 Лилль2388731-353246,4
12 Анже2378830-342942,0
13 Брест2377928-352840,6
14 Реймс2369827-272739,1
15 Клермон23661123-392434,8
16 Труа23561220-312130,4
17 Лорьян23481120-382029,0
18
Стыковая зона
Метц23481124-432029,0
19
Зона вылета
Бордо23481134-582029,0
20
Зона вылета
Сент-Этьен23461322-441826,1

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