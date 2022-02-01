Монако - Лорьян 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 3
|17.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|20.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 3
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|10.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|81,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|62,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|42
|-1
|62,3
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|55,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|51,4
|6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|52,2
|7
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|49,3
|8
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|34
|-1
|50,7
|9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|47,8
|10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|46,4
|11
|Лилль
|23
|8
|8
|7
|31-35
|32
|46,4
|12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|42,0
|13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|40,6
|14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|39,1
|15
|Клермон
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|34,8
|16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|30,4
|17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|29,0
| 18
Стыковая зона
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|29,0
| 19
Зона вылета
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|29,0
| 20
Зона вылета
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
|26,1