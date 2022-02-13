Ланс - Бордо 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
13 февраля 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Бордо, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Франк Эз
|Владимир Петкович
История личных встреч
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|05.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|08.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|17.04.2013
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|15.05.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 3
|09.08.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|81,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|62,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|42
|-1
|62,3
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|55,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|51,4
|6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|52,2
|7
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|49,3
|8
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|34
|-1
|50,7
|9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|47,8
|10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|46,4
|11
|Лилль
|23
|8
|8
|7
|31-35
|32
|46,4
|12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|42,0
|13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|40,6
|14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|39,1
|15
|Клермон
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|34,8
|16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|30,4
|17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|29,0
| 18
Стыковая зона
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|29,0
| 19
Зона вылета
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|29,0
| 20
Зона вылета
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
|26,1