Валвейк - Фейеноорд 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
13 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фейеноорд, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Арне Слот
История личных встреч
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|2 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|3 : 0
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|2 : 2
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|3 : 2
|06.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 14
|1 : 0
|14.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 30
|1 : 1
|01.12.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 15
|2 : 0
|18.02.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|1 : 1
|27.11.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 14
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|45
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|41
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|35
|8
|Камбюр
|21
|30
|9
|НЕК Неймеген
|21
|27
|10
|Гронинген
|21
|25
|11
|Херенвен
|21
|25
|12
|Хераклес
|22
|23
|13
|Валвейк
|21
|22
|14
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|15
|Виллем II
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Спарта
|21
|14
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|21
|13