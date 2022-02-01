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Валвейк - Фейеноорд 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
13 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Валвейк Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фейеноорд, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Фейеноорд2 : 2Валвейк
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Фейеноорд3 : 0Валвейк
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Валвейк2 : 2Фейеноорд
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Фейеноорд3 : 2Валвейк
06.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 31 Фейеноорд2 : 0Валвейк
24.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 14 Валвейк1 : 0Фейеноорд
14.04.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 30 Валвейк1 : 1Фейеноорд
01.12.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 15 Фейеноорд2 : 0Валвейк
18.02.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Фейеноорд1 : 1Валвейк
27.11.2011 Нидерланды - Эредивизия Тур 14 Валвейк1 : 2Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс21 51
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен21 46
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд21 45
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте21 41
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар21 39
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс21 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт22 35
8 Камбюр21 30
9 НЕК Неймеген21 27
10 Гронинген21 25
11 Херенвен21 25
12 Хераклес22 23
13 Валвейк21 22
14 Гоу Эхед Иглс21 22
15 Виллем II21 21
16
Стыковая зона
Фортуна21 16
17
Зона вылета
Спарта21 14
18
Зона вылета
ПЕК Зволле21 13

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