Аякс - Твенте 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
13 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Рон Янс
История личных встреч
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 5
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|2 : 1
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|02.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 3
|12.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 0
|11.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|45
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|41
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|35
|8
|Камбюр
|21
|30
|9
|НЕК Неймеген
|21
|27
|10
|Гронинген
|21
|25
|11
|Херенвен
|21
|25
|12
|Хераклес
|22
|23
|13
|Валвейк
|21
|22
|14
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|15
|Виллем II
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Спарта
|21
|14
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|21
|13