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Аякс - Твенте 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
13 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Аякс Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Твенте1 : 1Аякс
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Твенте1 : 3Аякс
05.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс1 : 2Твенте
01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Твенте2 : 5Аякс
11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс2 : 1Твенте
20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 1 6 : 5Аякс
02.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Твенте3 : 3Аякс
12.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Аякс3 : 0Твенте
11.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Твенте1 : 0Аякс
01.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс4 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс21 51
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен21 46
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд21 45
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте21 41
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар21 39
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс21 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт22 35
8 Камбюр21 30
9 НЕК Неймеген21 27
10 Гронинген21 25
11 Херенвен21 25
12 Хераклес22 23
13 Валвейк21 22
14 Гоу Эхед Иглс21 22
15 Виллем II21 21
16
Стыковая зона
Фортуна21 16
17
Зона вылета
Спарта21 14
18
Зона вылета
ПЕК Зволле21 13

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