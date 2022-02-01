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Суонси Сити - Бристоль Сити 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
Суонси Сити Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Бристоль Сити, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
20.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Бристоль Сити0 : 1Суонси Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Суонси Сити1 : 3Бристоль Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Суонси Сити1 : 0Бристоль Сити
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Бристоль Сити0 : 0Суонси Сити
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Бристоль Сити2 : 0Суонси Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Суонси Сити0 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм29 61
2
Повышение
Борнмут29 55
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс29 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун31 49
6
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест30 46
7 Мидлсбро29 46
8 Лутон Таун29 45
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Шеффилд Юнайтед28 45
11 Сток Сити29 42
12 Престон Норт Энд31 42
13 Ковентри Сити28 41
14 Блэкпул30 41
15 Миллуолл29 37
16 Бристоль Сити31 37
17 Суонси Сити29 35
18 Бирмингем Сити31 33
19 Халл Сити30 32
20 Кардифф Сити29 32
21 Рединг29 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед28 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти30 18
24
Зона вылета
Барнсли29 14

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