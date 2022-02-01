Суонси Сити - Бристоль Сити 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Бристоль Сити, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|20.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 1
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 3
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 0
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 0
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|29
|61
| 2
Повышение
|Борнмут
|29
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|31
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|29
|52
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|31
|49
| 6
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|30
|46
|7
|Мидлсбро
|29
|46
|8
|Лутон Таун
|29
|45
|9
|Вест Бромвич Альбион
|30
|45
|10
|Шеффилд Юнайтед
|28
|45
|11
|Сток Сити
|29
|42
|12
|Престон Норт Энд
|31
|42
|13
|Ковентри Сити
|28
|41
|14
|Блэкпул
|30
|41
|15
|Миллуолл
|29
|37
|16
|Бристоль Сити
|31
|37
|17
|Суонси Сити
|29
|35
|18
|Бирмингем Сити
|31
|33
|19
|Халл Сити
|30
|32
|20
|Кардифф Сити
|29
|32
|21
|Рединг
|29
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|28
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|30
|18
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|29
|14