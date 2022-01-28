Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 февраля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2 Б
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|04.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|4 : 5 ОТ
|03.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|1 : 4
|01.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|6 : 3
|31.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|5 : 4
|27.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|4 : 6
|25.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|2 : 5
|23.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|45
|26
|4
|3
|1
|3
|8
|186-131
|70
|77,8
|2
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|4
|Каролина Харрикейнз
|45
|28
|3
|1
|0
|3
|10
|159-106
|67
|74,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|48
|24
|3
|2
|5
|3
|11
|160-126
|66
|68,8
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|44
|24
|4
|2
|1
|2
|11
|159-120
|63
|71,6
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|49
|21
|3
|2
|2
|7
|14
|161-137
|61
|62,2
|9
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|10
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|11
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|45
|23
|1
|2
|2
|3
|14
|157-128
|57
|63,3
|13
|Калгари Флэймз
|44
|21
|2
|2
|0
|6
|13
|147-106
|56
|63,6
|14
|Бостон Брюинз
|45
|23
|2
|1
|1
|2
|16
|133-130
|55
|61,1
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|16
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|17
|Даллас Старз
|45
|17
|6
|2
|1
|1
|18
|137-137
|52
|57,8
|18
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|19
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|44
|16
|2
|1
|4
|4
|17
|125-132
|46
|52,3
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|45
|14
|5
|3
|1
|0
|22
|145-166
|45
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|41
|15
|1
|1
|3
|3
|18
|100-111
|40
|48,8
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|48
|12
|4
|1
|4
|1
|26
|141-172
|39
|40,6
|27
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
|28
|Оттава Сенаторз
|43
|13
|2
|1
|1
|3
|23
|118-142
|36
|41,9
|29
|Баффало Сэйбрз
|46
|11
|1
|2
|1
|7
|24
|120-161
|36
|39,1
|30
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5
|31
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
|32
|Монреаль Канадиенс
|46
|7
|0
|1
|0
|7
|31
|102-184
|23
|25,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Каролина Харрикейнз
|45
|28
|3
|1
|0
|3
|10
|159-106
|67
|74,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|48
|24
|3
|2
|5
|3
|11
|160-126
|66
|68,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|44
|24
|4
|2
|1
|2
|11
|159-120
|63
|71,6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|49
|21
|3
|2
|2
|7
|14
|161-137
|61
|62,2
|8
|Бостон Брюинз
|45
|23
|2
|1
|1
|2
|16
|133-130
|55
|61,1
|9
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|45
|14
|5
|3
|1
|0
|22
|145-166
|45
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|41
|15
|1
|1
|3
|3
|18
|100-111
|40
|48,8
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|48
|12
|4
|1
|4
|1
|26
|141-172
|39
|40,6
|13
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
|14
|Оттава Сенаторз
|43
|13
|2
|1
|1
|3
|23
|118-142
|36
|41,9
|15
|Баффало Сэйбрз
|46
|11
|1
|2
|1
|7
|24
|120-161
|36
|39,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|46
|7
|0
|1
|0
|7
|31
|102-184
|23
|25,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|45
|26
|4
|3
|1
|3
|8
|186-131
|70
|77,8
|2
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|5
|Сент-Луис Блюз
|45
|23
|1
|2
|2
|3
|14
|157-128
|57
|63,3
|6
|Калгари Флэймз
|44
|21
|2
|2
|0
|6
|13
|147-106
|56
|63,6
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|8
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|9
|Даллас Старз
|45
|17
|6
|2
|1
|1
|18
|137-137
|52
|57,8
|10
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|11
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|44
|16
|2
|1
|4
|4
|17
|125-132
|46
|52,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|15
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5
|16
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|45
|28
|3
|1
|0
|3
|10
|159-106
|67
|74,4
|2
|Питтсбург Пингвинз
|48
|24
|3
|2
|5
|3
|11
|160-126
|66
|68,8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|49
|21
|3
|2
|2
|7
|14
|161-137
|61
|62,2
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|45
|14
|5
|3
|1
|0
|22
|145-166
|45
|50,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|41
|15
|1
|1
|3
|3
|18
|100-111
|40
|48,8
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|48
|12
|4
|1
|4
|1
|26
|141-172
|39
|40,6
|8
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|44
|24
|4
|2
|1
|2
|11
|159-120
|63
|71,6
|4
|Бостон Брюинз
|45
|23
|2
|1
|1
|2
|16
|133-130
|55
|61,1
|5
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|43
|13
|2
|1
|1
|3
|23
|118-142
|36
|41,9
|7
|Баффало Сэйбрз
|46
|11
|1
|2
|1
|7
|24
|120-161
|36
|39,1
|8
|Монреаль Канадиенс
|46
|7
|0
|1
|0
|7
|31
|102-184
|23
|25,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|45
|26
|4
|3
|1
|3
|8
|186-131
|70
|77,8
|2
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|45
|23
|1
|2
|2
|3
|14
|157-128
|57
|63,3
|5
|Даллас Старз
|45
|17
|6
|2
|1
|1
|18
|137-137
|52
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|44
|16
|2
|1
|4
|4
|17
|125-132
|46
|52,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|8
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|2
|Калгари Флэймз
|44
|21
|2
|2
|0
|6
|13
|147-106
|56
|63,6
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|4
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|7
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5