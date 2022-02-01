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Бостон Селтикс - Атланта Хоукс прямая трансляция 13.02.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
13 февраля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Атланта Хоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Атланта Хоукс, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
29.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс108 : 92Бостон Селтикс
18.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс110 : 99Бостон Селтикс
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс127 : 112Бостон Селтикс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс121 : 109Атланта Хоукс
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 122Атланта Хоукс
08.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс112 : 107Атланта Хоукс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс115 : 123Бостон Селтикс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс109 : 106Атланта Хоукс
16.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс129 : 120Атланта Хоукс
20.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс105 : 113Бостон Селтикс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6847,0
4 Майами Хит5636206101-5837920,6439,5
5 Чикаго Буллз5635216294-6184910,62510,5
6 Кливленд Кавальерс5635215977-5719910,62510,5
7 Юта Джаз5635216361-5992910,62510,5
8 Милуоки Бакс5735226435-6225920,61411,0
9 Филадельфия Сиксерс5533225923-5798880,60012,0
10 Даллас Маверикс5633235963-5778890,58912,5
11 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,57413,5
12 Бостон Селтикс5732256180-5913890,56114,0
13 Денвер Наггетс5530256025-5916850,54515,0
14 Бруклин Нетс5529266102-6113840,52716,0
15 Миннесота Тимбервулвз5629276331-6248850,51816,5
16 Шарлотт Хорнетс5729286484-6521860,50917,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
18 Атланта Хоукс5526296161-6152810,47319,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
20 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46319,5
21 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,44620,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40023,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,5
24 Сан-Антонио Спёрс5621356249-6248770,37524,5
25 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
26 Индиана Пэйсерс5719386206-6352760,33327,0
27 Оклахома-Сити Тандер5517385536-5912720,30928,0
28 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,0
29 Орландо Мэджик5713445874-6334700,22833,0
30 Детройт Пистонс5612445742-6317680,21433,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5636206101-5837920,6430,0
2 Чикаго Буллз5635216294-6184910,6251,0
3 Кливленд Кавальерс5635215977-5719910,6251,0
4 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6141,5
5 Филадельфия Сиксерс5533225923-5798880,6002,5
6 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,5744,0
7 Бостон Селтикс5732256180-5913890,5614,5
8 Бруклин Нетс5529266102-6113840,5276,5
9 Шарлотт Хорнетс5729286484-6521860,5097,5
10 Атланта Хоукс5526296161-6152810,4739,5
11 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46310,0
12 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,44611,0
13 Индиана Пэйсерс5719386206-6352760,33317,5
14 Орландо Мэджик5713445874-6334700,22823,5
15 Детройт Пистонс5612445742-6317680,21424,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6847,0
4 Юта Джаз5635216361-5992910,62510,5
5 Даллас Маверикс5633235963-5778890,58912,5
6 Денвер Наггетс5530256025-5916850,54515,0
7 Миннесота Тимбервулвз5629276331-6248850,51816,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40023,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39323,5
12 Сан-Антонио Спёрс5621356249-6248770,37524,5
13 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
14 Оклахома-Сити Тандер5517385536-5912720,30928,0
15 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27330,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5533225923-5798880,6000,0
2 Торонто Рэпторс5431235892-5772850,5741,5
3 Бостон Селтикс5732256180-5913890,5612,0
4 Бруклин Нетс5529266102-6113840,5274,0
5 Нью-Йорк Никс5625315866-5937810,4468,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5635216294-6184910,6250,0
2 Кливленд Кавальерс5635215977-5719910,6250,0
3 Милуоки Бакс5735226435-6225920,6140,5
4 Индиана Пэйсерс5719386206-6352760,33316,5
5 Детройт Пистонс5612445742-6317680,21423,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5636206101-5837920,6430,0
2 Шарлотт Хорнетс5729286484-6521860,5097,5
3 Атланта Хоукс5526296161-6152810,4739,5
4 Вашингтон Уизардс5425295771-5938790,46310,0
5 Орландо Мэджик5713445874-6334700,22823,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5635216361-5992910,6250,0
2 Денвер Наггетс5530256025-5916850,5454,5
3 Миннесота Тимбервулвз5629276331-6248850,5186,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5622346025-6281780,39313,0
5 Оклахома-Сити Тандер5517385536-5912720,30917,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5545106233-57981000,8180,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5641156189-5767970,7324,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5727306062-6154840,47419,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5626306212-6300820,46419,5
5 Сакраменто Кингз5721366266-6548780,36825,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5739186463-6187960,6840,0
2 Даллас Маверикс5633235963-5778890,5895,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5522335813-6003770,40016,0
4 Сан-Антонио Спёрс5621356249-6248770,37517,5
5 Хьюстон Рокетс5515405959-6451700,27323,0

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