Индиана Пэйсерс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 13.02.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
13 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 98
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|141 : 137
|18.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 134
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 114
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 104
|01.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|23.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 91
|01.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 107
|25.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 130
|29.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 115
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|7,0
|4
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|56
|35
|21
|6294-6184
|91
|0,625
|10,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|56
|35
|21
|5977-5719
|91
|0,625
|10,5
|7
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|10,5
|8
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|11,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|55
|33
|22
|5923-5798
|88
|0,600
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|13,5
|12
|Бостон Селтикс
|57
|32
|25
|6180-5913
|89
|0,561
|14,0
|13
|Денвер Наггетс
|55
|30
|25
|6025-5916
|85
|0,545
|15,0
|14
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|16,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|56
|29
|27
|6331-6248
|85
|0,518
|16,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|57
|29
|28
|6484-6521
|86
|0,509
|17,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|18
|Атланта Хоукс
|55
|26
|29
|6161-6152
|81
|0,473
|19,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|19,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|20,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|23,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|56
|21
|35
|6249-6248
|77
|0,375
|24,5
|25
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|57
|19
|38
|6206-6352
|76
|0,333
|27,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|55
|17
|38
|5536-5912
|72
|0,309
|28,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,0
|29
|Орландо Мэджик
|57
|13
|44
|5874-6334
|70
|0,228
|33,0
|30
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|33,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|56
|35
|21
|6294-6184
|91
|0,625
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|56
|35
|21
|5977-5719
|91
|0,625
|1,0
|4
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|1,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|55
|33
|22
|5923-5798
|88
|0,600
|2,5
|6
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|4,0
|7
|Бостон Селтикс
|57
|32
|25
|6180-5913
|89
|0,561
|4,5
|8
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|6,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|57
|29
|28
|6484-6521
|86
|0,509
|7,5
|10
|Атланта Хоукс
|55
|26
|29
|6161-6152
|81
|0,473
|9,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|11,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|57
|19
|38
|6206-6352
|76
|0,333
|17,5
|14
|Орландо Мэджик
|57
|13
|44
|5874-6334
|70
|0,228
|23,5
|15
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|24,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|7,0
|4
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|55
|30
|25
|6025-5916
|85
|0,545
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|56
|29
|27
|6331-6248
|85
|0,518
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|23,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|23,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|56
|21
|35
|6249-6248
|77
|0,375
|24,5
|13
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|55
|17
|38
|5536-5912
|72
|0,309
|28,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|30,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|55
|33
|22
|5923-5798
|88
|0,600
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|54
|31
|23
|5892-5772
|85
|0,574
|1,5
|3
|Бостон Селтикс
|57
|32
|25
|6180-5913
|89
|0,561
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|55
|29
|26
|6102-6113
|84
|0,527
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|56
|25
|31
|5866-5937
|81
|0,446
|8,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|56
|35
|21
|6294-6184
|91
|0,625
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|56
|35
|21
|5977-5719
|91
|0,625
|0,0
|3
|Милуоки Бакс
|57
|35
|22
|6435-6225
|92
|0,614
|0,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|57
|19
|38
|6206-6352
|76
|0,333
|16,5
|5
|Детройт Пистонс
|56
|12
|44
|5742-6317
|68
|0,214
|23,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|56
|36
|20
|6101-5837
|92
|0,643
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|57
|29
|28
|6484-6521
|86
|0,509
|7,5
|3
|Атланта Хоукс
|55
|26
|29
|6161-6152
|81
|0,473
|9,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|54
|25
|29
|5771-5938
|79
|0,463
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|57
|13
|44
|5874-6334
|70
|0,228
|23,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|56
|35
|21
|6361-5992
|91
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|55
|30
|25
|6025-5916
|85
|0,545
|4,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|56
|29
|27
|6331-6248
|85
|0,518
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|56
|22
|34
|6025-6281
|78
|0,393
|13,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|55
|17
|38
|5536-5912
|72
|0,309
|17,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|55
|45
|10
|6233-5798
|100
|0,818
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|56
|41
|15
|6189-5767
|97
|0,732
|4,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|57
|27
|30
|6062-6154
|84
|0,474
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|56
|26
|30
|6212-6300
|82
|0,464
|19,5
|5
|Сакраменто Кингз
|57
|21
|36
|6266-6548
|78
|0,368
|25,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|57
|39
|18
|6463-6187
|96
|0,684
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|56
|33
|23
|5963-5778
|89
|0,589
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|55
|22
|33
|5813-6003
|77
|0,400
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|56
|21
|35
|6249-6248
|77
|0,375
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|55
|15
|40
|5959-6451
|70
|0,273
|23,0