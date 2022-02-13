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Биатлон. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования 13 Февраля прямая трансляция

Олимпийские игры-2022. Биатлон
13 февраля 2022, воскресенье. 13:45 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Квалификация, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 13:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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