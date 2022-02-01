США - Германия 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Тони Сёдерхольм
История личных встреч
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|За 3-е место
|6 : 1
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 0
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 2
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 6
|3 : 2
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 7
|4 : 5
|12.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 6
|3 : 0
|07.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. Тур 1
|1 : 2 ОТ
|09.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 1
|6 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|2
|6
|2
|Канада
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Китай
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|3
|7
|2
|Дания
|3
|6
|3
|Чехия
|3
|4
|4
|Швейцария
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|6
|3
|Латвия
|2
|0
|4
|Словакия
|2
|0