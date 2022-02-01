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США - Германия 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа A
США Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ГерманияТони Сёдерхольм
История личных встреч
06.06.2021 ЧМ-2021 За 3-е место США6 : 1Германия
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США2 : 0Германия
19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия1 : 3США
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 0Германия
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США1 : 2Германия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 6 Германия3 : 2США
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 7 Германия4 : 5США
12.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 6 США3 : 0Германия
07.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. Тур 1 США1 : 2 ОТГермания
09.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. Тур 1 США6 : 4Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1 США2 6
2 Канада2 3
3 Германия2 3
4 Китай2 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1 Россия3 7
2 Дания3 6
3 Чехия3 4
4 Швейцария3 1
Группа C
КомандаИгрыОчки
1 Финляндия2 6
2 Швеция2 6
3 Латвия2 0
4 Словакия2 0

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