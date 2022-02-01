Финляндия - Швеция 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
13 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 13 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|14.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 3
|15.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|3 : 2
|14.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 0
|19.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|1 : 4
|08.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2
|09.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 1
|14.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|5 : 1
|10.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 1
|23.05.2019
|ЧМ-2019
|1/4 финала
|5 : 4 ОТ
|05.05.2019
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|США
|2
|6
|2
|Канада
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Китай
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|3
|7
|2
|Дания
|3
|6
|3
|Чехия
|3
|4
|4
|Швейцария
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|6
|3
|Латвия
|2
|0
|4
|Словакия
|2
|0