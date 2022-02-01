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Мальорка - Атлетик Б 14 Февраля прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
14 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Мальорка Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
11.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б2 : 0Мальорка
27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Атлетик Б3 : 1Мальорка
13.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Мальорка0 : 0Атлетик Б
11.05.2013 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б2 : 1Мальорка
15.12.2012 Испания - Примера Тур 16 Мальорка0 : 1Атлетик Б
15.04.2012 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 0Мальорка
25.01.2012 Кубок Испании 1/4 финала Мальорка0 : 1Атлетик Б
18.01.2012 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б2 : 0Мальорка
04.12.2011 Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 1Атлетик Б
14.02.2011 Испания - Примера Тур 23 Мальорка1 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид24166248-205475,0
2
Лига чемпионов
Севилья24148236-165069,4
3
Лига чемпионов
Бетис23124741-274058,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М23116642-333956,5
5
Лига Европы
Барселона22108436-253857,6
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2499638-233650,0
7 Реал Сосьедад2298522-213553,0
8 Атлетик Б23810523-183449,3
9 Осасуна2488825-273244,4
10 Сельта2487928-253143,1
11 Райо Вальекано23941027-273144,9
12 Валенсия2379735-363043,5
13 Эспаньол23761027-322739,1
14 Эльче24681026-332636,1
15 Хетафе24671123-272534,7
16 Гранада2359926-342434,8
17 Мальорка2258919-342334,8
18
Зона вылета
Кадис243101120-381926,4
19
Зона вылета
Алавес23451417-381724,6
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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