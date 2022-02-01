Мальорка - Атлетик Б 14 Февраля прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
14 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетик Б, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|11.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 1
|13.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|11.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|15.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|25.01.2012
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|18.01.2012
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|04.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|14.02.2011
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|75,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|58,0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|56,5
| 5
Лига Европы
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|57,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|50,0
|7
|Реал Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|53,0
|8
|Атлетик Б
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|49,3
|9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|44,4
|10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|43,1
|11
|Райо Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|44,9
|12
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|43,5
|13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|39,1
|14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|36,1
|15
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|34,7
|16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|34,8
|17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|34,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|26,4
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|24,6
| 20
Зона вылета
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|16,7