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Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс 14 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
14 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
Вест Бромвич Альбион Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Блэкберн Роверс1 : 1Вест Бромвич Альбион
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Вест Бромвич Альбион3 : 2Блэкберн Роверс
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
07.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион3 : 0Блэкберн Роверс
17.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 16 Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
23.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 24 Блэкберн Роверс2 : 0Вест Бромвич Альбион
28.12.2010 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Бромвич Альбион1 : 3Блэкберн Роверс
24.05.2009 Англия - Премьер-лига Тур 38 Блэкберн Роверс0 : 0Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс31 53
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс30 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Шеффилд Юнайтед29 46
9 Вест Бромвич Альбион30 45
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити29 44
13 Сток Сити30 43
14 Блэкпул31 41
15 Миллуолл30 40
16 Бристоль Сити31 37
17 Бирмингем Сити32 36
18 Суонси Сити29 35
19 Халл Сити31 32
20 Кардифф Сити30 32
21 Рединг30 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед29 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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