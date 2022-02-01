Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс 14 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
14 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Стив Брюс
|Тони Моубрей
История личных встреч
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|1 : 2
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|3 : 2
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|2 : 1
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 1
|07.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 0
|17.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|23.01.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|28.12.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|24.05.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|30
|64
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|31
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|30
|52
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|32
|50
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|30
|49
|7
|Ноттингем Форест
|31
|47
|8
|Шеффилд Юнайтед
|29
|46
|9
|Вест Бромвич Альбион
|30
|45
|10
|Лутон Таун
|30
|45
|11
|Престон Норт Энд
|32
|45
|12
|Ковентри Сити
|29
|44
|13
|Сток Сити
|30
|43
|14
|Блэкпул
|31
|41
|15
|Миллуолл
|30
|40
|16
|Бристоль Сити
|31
|37
|17
|Бирмингем Сити
|32
|36
|18
|Суонси Сити
|29
|35
|19
|Халл Сити
|31
|32
|20
|Кардифф Сити
|30
|32
|21
|Рединг
|30
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|29
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|31
|18
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|30
|17