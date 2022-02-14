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18:15  ru Леванте - Бетис 18:45  ru Аякс - Твенте 19:05  ru Ланс - Бордо 19:30  ru Лестер Сити - Вест Хэм
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07:10  ru Хоккей.Словакия - Латвия 08:45  ru Горнолыжный спорт. Мужчины 09:00  ru Кёрлинг.Ж.США - Швеция 10:00  ru Лыжные гонки.М.Эстафета
11:40  ru Хоккей.Финляндия - Швеция 12:00  ru Биатлон.Ж.Преследование 13:45  ru Биатлон.М.Преследование 14:00  ru Фристайл. Женщины
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Олимпиада 2022: Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Россия - Швеция 14 Февраля прямая трансляция

Арена: Акватикс Центр (Пекин, Китай)
14 февраля 2022, понедельник. 09:05 МСК. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Россия - Швеция

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 8-й тур. Россия - Швеция. Квалификация, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 09:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Кёрлинг, оно проводится на арене: Акватикс Центр (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Швеция

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