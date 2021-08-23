США - Финляндия 14 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
14 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Финляндия, которое состоится 14 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Финляндия
Главные тренеры
|Джоэль Джонсон
|Юусо Тойвола
История личных встреч
|03.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (ж)
|Группа A
|2 : 5
|30.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|1/2 финала
|3 : 0
|23.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|0 : 3