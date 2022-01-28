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Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Детройт Ред Уингз
Детройт
33КанадаврКэм Тальбо
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
4СШАзщДжон Меррилл
25ШвециязщЮнас Бродин
29РоссиязщДмитрий Куликов
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
8КанадазщДжорди Бенн
7ГерманиянпНико Штурм
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
49ШвециянпВиктор Раск
52КанаданпКоннор Дьюар
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
65СШАзщДэнни Декайзер
70КанадазщТрой Стечер
2СШАзщНик Ледди
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
48КанаданпДживани Смит
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
64КанаданпДжемел Смит
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Миннесота Уайлд
23.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Детройт Ред Уингз
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Миннесота Уайлд
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Детройт Ред Уингз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
06.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Миннесота Уайлд
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТМиннесота Уайлд
12.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Детройт Ред Уингз
02.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Миннесота Уайлд
29.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
4 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
5 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
8 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
9 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
10 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
11 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
12 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
13 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
14 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
15 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
16 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
17 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
18 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
19 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
20 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
21 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
22 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
23 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
24 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
25 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
26 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
27 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
28 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
29 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
30 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
4 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
7 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
8 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
9 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
10 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
12 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
13 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
14 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
15 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
16 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
6 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
7 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
8 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
9 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
10 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
11 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
12 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
13 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
14 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
15 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
2 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
4 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
5 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
6 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
7 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
8 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
4 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
5 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
6 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
7 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
8 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
6 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
7 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
2 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
3 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
4 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
5 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
6 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
7 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
8 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5

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