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Сиэтл Кракен - Торонто Мэйпл Лифс 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
4КанадазщХейдн Флёри
5КанадазщМарк Джордано
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
29КанадазщВинс Данн
55КанадазщЖереми Лозон
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
19ШвециянпКалле Йернкрок
21ШвециянпАлександер Веннберг
22СШАнпМэйсон Эпплтон
27СШАнпОстин Чарник
37КанаданпЯнни Гурд
67КанаданпМорган Гики
72ФинляндиянпЙоонас Донской
90ШвециянпМаркус Юханссон
35ЧехияврПетр Мразек
36СШАврДжек Кэмпбелл
3СШАзщДжастин Холл
8КанадазщДжейк Маззин
37ШвециязщТимоти Лильегрен
38ШвециязщРасмус Сандин
44КанадазщМорган Райлли
78КанадазщТи Джей Броди
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
25ЧехиянпОндржей Каше
34СШАнпОстон Мэттьюс
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаШелдон Киф
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
4 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
5 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
8 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
9 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
10 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
11 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
12 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
13 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
14 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
15 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
16 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
17 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
18 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
19 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
20 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
21 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
22 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
23 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
24 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
25 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
26 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
27 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
28 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
29 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
30 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
4 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
7 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
8 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
9 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
10 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
12 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
13 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
14 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
15 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
16 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
6 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
7 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
8 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
9 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
10 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
11 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
12 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
13 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
14 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
15 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
2 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
4 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
5 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
6 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
7 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
8 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
4 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
5 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
6 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
7 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
8 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
6 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
7 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
2 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
3 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
4 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
5 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
6 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
7 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
8 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5

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