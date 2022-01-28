Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|1
|вр
|Эрик Комри
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|2
|зщ
|Дилан Демело
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|14
|зщ
|Вилле Хейнола
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|9
|нп
|Эндрю Копп
|12
|нп
|Дженсен Харкинс
|17
|нп
|Адам Лаури
|21
|нп
|Доминик Тонинато
|25
|нп
|Пол Штястны
|26
|нп
|Блейк Уилер
|55
|нп
|Марк Шайфли
|71
|нп
|Евгений Свечников
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|81
|нп
|Кайл Коннор
|87
|нп
|Кристиан Райхель
|91
|нп
|Коул Перфетти
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|6
|зщ
|Джейк Маккейб
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|82
|зщ
|Калеб Джонс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|8
|нп
|Доминик Кубалик
|12
|нп
|Алекс Дебринкэт
|13
|нп
|Хенрик Боргстрём
|17
|нп
|Дилан Строум
|22
|нп
|Райан Карпентер
|24
|нп
|Сэм Лафферти
|36
|нп
|Джосайя Славин
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|77
|нп
|Кирби Дак
|88
|нп
|Патрик Кейн
|20
|нп
|Бретт Коннолли
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|02.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|30.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|4
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|5
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|45
|24
|4
|2
|1
|2
|12
|161-123
|63
|70,0
|8
|Миннесота Уайлд
|43
|21
|4
|4
|3
|0
|11
|164-124
|61
|70,9
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|12
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|13
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|14
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|16
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|17
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|18
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|20
|Детройт Ред Уингз
|49
|13
|7
|2
|1
|5
|21
|140-167
|50
|51,0
|21
|Виннипег Джетс
|45
|17
|2
|1
|4
|4
|17
|130-134
|48
|53,3
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|48
|10
|4
|3
|1
|6
|24
|117-162
|41
|42,7
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|27
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|28
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|29
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
|30
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5
|31
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
|32
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|4
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|45
|24
|4
|2
|1
|2
|12
|161-123
|63
|70,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|8
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|49
|13
|7
|2
|1
|5
|21
|140-167
|50
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|13
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|14
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|15
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
|16
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Миннесота Уайлд
|43
|21
|4
|4
|3
|0
|11
|164-124
|61
|70,9
|3
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|5
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|6
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|8
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|9
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|10
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|12
|Виннипег Джетс
|45
|17
|2
|1
|4
|4
|17
|130-134
|48
|53,3
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|48
|10
|4
|3
|1
|6
|24
|117-162
|41
|42,7
|15
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5
|16
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Питтсбург Пингвинз
|49
|25
|3
|2
|5
|3
|11
|164-128
|68
|69,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|46
|28
|3
|1
|0
|3
|11
|161-109
|67
|72,8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|50
|21
|3
|2
|2
|7
|15
|162-141
|61
|61,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|46
|15
|5
|3
|1
|0
|22
|147-167
|47
|51,1
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|42
|15
|1
|1
|3
|3
|19
|102-116
|40
|47,6
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|49
|12
|4
|1
|4
|1
|27
|143-176
|39
|39,8
|8
|Филадельфия Флайерз
|47
|11
|4
|0
|4
|4
|24
|118-162
|38
|40,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|48
|22
|7
|2
|4
|2
|11
|163-136
|68
|70,8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|45
|24
|4
|2
|1
|2
|12
|161-123
|63
|70,0
|4
|Бостон Брюинз
|46
|24
|2
|1
|1
|2
|16
|135-130
|57
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|49
|13
|7
|2
|1
|5
|21
|140-167
|50
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|45
|14
|2
|1
|1
|3
|24
|122-145
|38
|42,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|47
|12
|1
|2
|1
|7
|24
|125-164
|38
|40,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|48
|7
|0
|1
|0
|7
|33
|106-191
|23
|24,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|46
|27
|4
|3
|1
|3
|8
|190-131
|72
|78,3
|2
|Миннесота Уайлд
|43
|21
|4
|4
|3
|0
|11
|164-124
|61
|70,9
|3
|Нэшвилл Предаторз
|48
|22
|5
|1
|2
|2
|16
|149-134
|60
|62,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|46
|24
|1
|2
|2
|3
|14
|162-129
|59
|64,1
|5
|Даллас Старз
|46
|17
|6
|2
|1
|1
|19
|137-141
|52
|56,5
|6
|Виннипег Джетс
|45
|17
|2
|1
|4
|4
|17
|130-134
|48
|53,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|48
|10
|4
|3
|1
|6
|24
|117-162
|41
|42,7
|8
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|2
|Калгари Флэймз
|45
|22
|2
|2
|0
|6
|13
|152-108
|58
|64,4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|4
|Анахайм Дакс
|49
|16
|4
|3
|4
|5
|17
|144-141
|55
|56,1
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|45
|19
|2
|3
|0
|3
|18
|146-147
|51
|56,7
|6
|Ванкувер Кэнакс
|49
|17
|2
|3
|3
|3
|21
|126-135
|50
|51,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|8
|Сиэтл Кракен
|48
|14
|1
|1
|1
|3
|28
|127-167
|36
|37,5