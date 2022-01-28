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Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
КанадаДжей Вудкрофт
История личных встреч
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 3Эдмонтон Ойлерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Сан-Хосе Шаркс
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс7 : 2Эдмонтон Ойлерз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Сан-Хосе Шаркс
21.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
28.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
4 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
5 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
8 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
9 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
10 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
11 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
12 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
13 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
14 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
15 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
16 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
17 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
18 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
19 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
20 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
21 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
22 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
23 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
24 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
25 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
26 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
27 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
28 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
29 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
30 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
4 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
7 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
8 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
9 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
10 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
12 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
13 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
14 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
15 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
16 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
6 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
7 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
8 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
9 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
10 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
11 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
12 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
13 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
14 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
15 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз4925325311164-1286869,4
2 Каролина Харрикейнз4628310311161-1096772,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
4 Вашингтон Кэпиталз5021322715162-1416161,0
5 Коламбус Блю Джекетс4615531022147-1674751,1
6 Нью-Йорк Айлендерс4215113319102-1164047,6
7 Нью-Джерси Дэвилз4912414127143-1763939,8
8 Филадельфия Флайерз4711404424118-1623840,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4822724211163-1366870,8
3 Торонто Мэйпл Лифс4524421212161-1236370,0
4 Бостон Брюинз4624211216135-1305762,0
5 Детройт Ред Уингз4913721521140-1675051,0
6 Оттава Сенаторз4514211324122-1453842,2
7 Баффало Сэйбрз4712121724125-1643840,4
8 Монреаль Канадиенс487010733106-1912324,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш462743138190-1317278,3
2 Миннесота Уайлд4321443011164-1246170,9
3 Нэшвилл Предаторз4822512216149-1346062,5
4 Сент-Луис Блюз4624122314162-1295964,1
5 Даллас Старз4617621119137-1415256,5
6 Виннипег Джетс4517214417130-1344853,3
7 Чикаго Блэкхоукс4810431624117-1624142,7
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
2 Калгари Флэймз4522220613152-1085864,4
3 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
4 Анахайм Дакс4916434517144-1415556,1
5 Эдмонтон Ойлерз4519230318146-1475156,7
6 Ванкувер Кэнакс4917233321126-1355051,0
7 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
8 Сиэтл Кракен4814111328127-1673637,5

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